〈港股盤後〉中美降息預期激勵 科技股領漲 恒指連四紅收在26000點之上
香港股市今 (10) 日盤中攀漲至 4 年來新高，恒生指數站上 26000 點大關，連 4 日走高，主要因為市場預期中國可能因消費者物價指數 (CPI) 進一步下跌而降息，加上看好聯準會 (Fed) 下周將降息 1 碼。
截至收盤，恒指 (HSI) 收漲 1.01% 至 26200.26 點，一度漲高至 26296.6 點，創 2021 年 9 月 8 日新高，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收高 1.27% 至 59.2.69 點，國企指數收紅 0.93% 至 9328.16 點，紅籌指數收漲 0.58% 至 4376.55 點。
盤面上，科技股普遍上漲，嗶哩嗶哩漲逾 7%，聯想漲逾 4%，京東、百度、美團、網易均漲超 3%，快手、騰訊漲超 1%，小米跌超 2%，加密貨幣概念股漲幅亦居前，雲鋒金融漲超 27%， 影視娛樂類股也走強，樂華娛樂漲超 11%、大麥娛樂漲逾 3%，銀行股也表現活躍，農業銀行漲超 3%。
下跌族群方面，新消費概念走弱，老鋪黃金跌超 7%，泡泡瑪特跌 4%，光電類股回調，協鑫科技跌超 4%，贛鋒鋰業挫逾 7%。
消息面上，根據中國國家電影局最新數據，2025 年暑期檔 (6 至 8 月) 總票房高達人民幣 119.66 億元，觀影人次突破 3.21 億，中國產影片票房佔比達 76.21%。
不過，中國國家統計局今日發布數據指出，上月 CPI 年減 0.4%，為三個月來首次下滑，且降幅大於市場普遍預期的 0.2%，7 月 CPI 則持平表現。此外，反映工廠出廠價格的生產者物價指數 (PPI) 年減 2.9%，連 35 個月萎縮，但減幅較 7 月的 3.6% 有所縮小，顯示中國政府在部分綠色能源行業削減過剩產能的努力正開始見效。
中國這一疲弱的通膨數據凸顯出內需依舊低迷，並進一步強化中國央行降低借貸成本的理由。今年以來，由於擔心資本外流，中國央行一直對放寬流動性持謹慎態度，而隨著 Fed 下周幾乎肯定降息，這一壓力不太可能減輕。目前，貨幣市場交易員預估 Fed 下周降息 1 碼機率接近 90%。
