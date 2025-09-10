〈港股盤後〉中美降息預期激勵 科技股領漲 恒指連四紅收在26000點之上

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-10 16:44

香港股市今 (10) 日盤中攀漲至 4 年來新高，恒生指數站上 26000 點大關，連 4 日走高，主要因為市場預期中國可能因消費者物價指數 (CPI) 進一步下跌而降息，加上看好聯準會 (Fed) 下周將降息 1 碼。

〈港股盤後〉中美降息預期激勵 科技股普漲 恒指連四紅收26000點之上（圖：Shutterstock）

截至收盤，恒指 (HSI) 收漲 1.01% 至 26200.26 點，一度漲高至 26296.6 點，創 2021 年 9 月 8 日新高，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收高 1.27% 至 59.2.69 點，國企指數收紅 0.93% 至 9328.16 點，紅籌指數收漲 0.58% 至 4376.55 點。

下跌族群方面，新消費概念走弱，老鋪黃金跌超 7%，泡泡瑪特跌 4%，光電類股回調，協鑫科技跌超 4%，贛鋒鋰業挫逾 7%。

消息面上，根據中國國家電影局最新數據，2025 年暑期檔 (6 至 8 月) 總票房高達人民幣 119.66 億元，觀影人次突破 3.21 億，中國產影片票房佔比達 76.21%。

不過，中國國家統計局今日發布數據指出，上月 CPI 年減 0.4%，為三個月來首次下滑，且降幅大於市場普遍預期的 0.2%，7 月 CPI 則持平表現。此外，反映工廠出廠價格的生產者物價指數 (PPI) 年減 2.9%，連 35 個月萎縮，但減幅較 7 月的 3.6% 有所縮小，顯示中國政府在部分綠色能源行業削減過剩產能的努力正開始見效。