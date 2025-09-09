search icon



汎瑋8月營收年月雙增 受惠AI推動NB、伺服器需求強勁

鉅亨網記者黃皓宸 台北


電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收為 13.2 億元、月增 3.42%、年增 11.64%，累計年 1-8 月合併營收為新台幣 8.98 億元，年減 2.22％。汎瑋表示，8 月營收成長，主要受惠於 AI 技術應用商機推動下，帶動高階筆電、AI PC、AI 伺服器需求，挹注旗下導熱、散熱、導電與吸波等功能性材料訂單需求增加。

cover image of news article
受惠AI推動NB、伺服器需求強勁，汎瑋8月營收年月雙增。(鉅亨網資料照)

汎瑋指出，8 月營收年月雙增，主要受惠 AI 應用商機推動下，加速推進高階筆電、AI PC、搭載國際知名龍頭大廠之生成式 AI 功能晶片的新款筆電、PC、智能終端設備、穿戴裝置及 AI 伺服器等相關產品，因需要高效運算、即時處理需求，帶來機能性材料的訂單需求增加。


據調研 Gartner 報告，AI PC 市場將於 2026 年迎來快速普及，滲透率有望突破 5 成、達到 54.7％，筆電更將成為主流產品型態，龐大的市場需求成長，將成為功能性材料產業的重要推動力。法人預期，將為汎瑋迎來新一波業務接單動能開啟成長契機，也成為客戶搶攻 AI PC 的重要助力。

展望未來，汎瑋表示，維持審慎樂觀態度，持續看好 AI PC、高效能運算 (HPC)、電動車與 AIoT 等新興應用的長期發展動能，有信心在新一波市場成長浪潮中持續擴大營運規模，除了台灣與中國兩地生產基地外，公司也同步強化越南及馬來西亞據點，以靈活供應鏈策略有效分散風險，確保在國際市場環境變動下，依然能維持穩定交付與成本競爭優勢。

汎瑋強調，隨著品牌廠新產品加快上市腳步，公司有望憑藉技術實力與靈活的區域供應鏈，穩健擴展市場版圖，為下半年營運增添新的成長動能。

