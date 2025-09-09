汎瑋8月營收年月雙增 受惠AI推動NB、伺服器需求強勁

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-09 17:25

電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收為 13.2 億元、月增 3.42%、年增 11.64%，累計年 1-8 月合併營收為新台幣 8.98 億元，年減 2.22％。汎瑋表示，8 月營收成長，主要受惠於 AI 技術應用商機推動下，帶動高階筆電、AI PC、AI 伺服器需求，挹注旗下導熱、散熱、導電與吸波等功能性材料訂單需求增加。

受惠AI推動NB、伺服器需求強勁，汎瑋8月營收年月雙增。(鉅亨網資料照)

汎瑋指出，8 月營收年月雙增，主要受惠 AI 應用商機推動下，加速推進高階筆電、AI PC、搭載國際知名龍頭大廠之生成式 AI 功能晶片的新款筆電、PC、智能終端設備、穿戴裝置及 AI 伺服器等相關產品，因需要高效運算、即時處理需求，帶來機能性材料的訂單需求增加。

據調研 Gartner 報告，AI PC 市場將於 2026 年迎來快速普及，滲透率有望突破 5 成、達到 54.7％，筆電更將成為主流產品型態，龐大的市場需求成長，將成為功能性材料產業的重要推動力。法人預期，將為汎瑋迎來新一波業務接單動能開啟成長契機，也成為客戶搶攻 AI PC 的重要助力。

展望未來，汎瑋表示，維持審慎樂觀態度，持續看好 AI PC、高效能運算 (HPC)、電動車與 AIoT 等新興應用的長期發展動能，有信心在新一波市場成長浪潮中持續擴大營運規模，除了台灣與中國兩地生產基地外，公司也同步強化越南及馬來西亞據點，以靈活供應鏈策略有效分散風險，確保在國際市場環境變動下，依然能維持穩定交付與成本競爭優勢。