〈焦點股〉動力8月營收1.53億登同期高 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-10 10:31

動力 (6591-TW) 指出，受惠輝達 (NVDA-US) 近期釋出更多 RTX 5000 系列晶片，加上生成式 AI 應用普及，運算效能需求攀升，推升市場對高階顯示卡的需求，帶動 8 月營收達 1.53 億元，年月雙增，且創下歷年同期新高紀錄，激勵動力今 (10) 日漲半根停板。

動力8月營收1.53億登同期高，漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

動力今天早盤以 85.5 元開高走高，盤中最高漲至 89.3 元，漲逾半根停板，截至 10 點 15 分，股價暫報 88.2 元，漲幅約 5.25%，成交量則超過 2000 張。

動力 8 月營收 1.53 億元，月增 12.87%，年增 26.66%；累計今年前 8 月營收 12.13 億元，年增 43.47%，創歷年同期次高。動力指出，除輝達 RTX 5000 系列晶片及生成式 AI 帶動，AI PC 及電競升級也是重要驅動力，挹注動力旗下相關產品與出貨量較去年同期成長。