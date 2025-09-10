鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-10 12:15

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間今 (10) 日正式發表 iPhone 17 系列產品，遠傳 (4904-TW) 資深副總趙憶南指出，此次 iPhone 17 系列價格未受關稅影響不漲價，iPhone 17 容量較前一代加倍升級至 256G，加上 Air 與 Pro 系列有重大突破，使用體驗有感升級，預期將出現換機潮。

遠傳：iPhone 17系列價格不受關稅影響不漲價，看好帶動換機潮。(圖：遠傳提供)

趙憶南表示，對於喜歡追求頂規機種的用戶，Pro 與 ProMax 推出宇宙橙色、銀色及藏藍色，並配備 4800 萬像素後置相機，彷彿攜帶 8 個專業級鏡頭，照片皆預設 2400 萬畫素超高解析度，預期將成為消費主力族群的熱門首選。

趙憶南進一步提到，遠傳 5G 網路連續獲得國際權威認證，且擁有全台最大 5G 頻寬，加上新機供貨穩定，搭配遠傳 5G 資費與多元換機方案，滿足用戶最新 iPhone、AI 功能以及穩定網路三大需求。