遠傳：iPhone 17系列價格不受關稅影響不漲價 看好帶動換機潮
鉅亨網記者劉玟妤 台北
蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間今 (10) 日正式發表 iPhone 17 系列產品，遠傳 (4904-TW) 資深副總趙憶南指出，此次 iPhone 17 系列價格未受關稅影響不漲價，iPhone 17 容量較前一代加倍升級至 256G，加上 Air 與 Pro 系列有重大突破，使用體驗有感升級，預期將出現換機潮。
趙憶南表示，對於喜歡追求頂規機種的用戶，Pro 與 ProMax 推出宇宙橙色、銀色及藏藍色，並配備 4800 萬像素後置相機，彷彿攜帶 8 個專業級鏡頭，照片皆預設 2400 萬畫素超高解析度，預期將成為消費主力族群的熱門首選。
趙憶南進一步提到，遠傳 5G 網路連續獲得國際權威認證，且擁有全台最大 5G 頻寬，加上新機供貨穩定，搭配遠傳 5G 資費與多元換機方案，滿足用戶最新 iPhone、AI 功能以及穩定網路三大需求。
遠傳說明，網路門市的 iPhone Air/17 系列的限量預購，將在 9 月 12 日晚間 8 點起開跑，開放新申辦門號、攜碼與續約。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇