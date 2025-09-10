search icon



營收速報 - 中信金(2891)8月營收250.29億元年增率高達117.52％

鉅亨網新聞中心


中信金(2891-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣250.29億元，年增率117.52%，月增率137.31%。

今年1-8月累計營收為1,449.86億元，累計年增率16.01%。

最新價為41.95元，近5日股價下跌0%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4047 張
  • 外資買賣超：+2563 張
  • 投信買賣超：+2630 張
  • 自營商買賣超：-1146 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 250.29億 118% 137%
25/7 105.47億 -53% -61%
25/6 268.93億 59% 146%
25/5 109.14億 -12% 8%
25/4 101.51億 -23% -47%
25/3 190.52億 37% -8%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

中信金

