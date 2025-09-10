營收速報 - 根基(2546)8月營收23.45億元年增率高達102.58％
今年1-8月累計營收為133.84億元，累計年增率55.07%。
最新價為83.3元，近5日股價上漲4.53%，相關建材營造上漲3.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+19 張
- 外資買賣超：+30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|23.45億
|103%
|33%
|25/7
|17.58億
|83%
|-13%
|25/6
|20.09億
|69%
|17%
|25/5
|17.21億
|44%
|6%
|25/4
|16.17億
|43%
|12%
|25/3
|14.47億
|29%
|14%
根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
