search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 根基(2546)8月營收23.45億元年增率高達102.58％

鉅亨網新聞中心


根基(2546-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣23.45億元，年增率102.58%，月增率33.43%。

今年1-8月累計營收為133.84億元，累計年增率55.07%。

最新價為83.3元，近5日股價上漲4.53%，相關建材營造上漲3.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+19 張
  • 外資買賣超：+30 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 23.45億 103% 33%
25/7 17.58億 83% -13%
25/6 20.09億 69% 17%
25/5 17.21億 44% 6%
25/4 16.17億 43% 12%
25/3 14.47億 29% 14%

根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收根基

相關行情

台股首頁我要存股
根基83.3+0.24%
美元/台幣30.310-0.23%

延伸閱讀



Empty