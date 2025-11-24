鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 08:59

美股股指期貨周一 (24 日) 全線開高走高，黃金白銀直線拉升，但呈現現貨漲而期貨跌景象，主要因為聯準會 (Fed) 降息、美烏會談、黎以衝突都傳來大消息。

聯準會、美烏瑞士會談、中東衝突大消息不斷！美股三大股指期貨齊飄紅 黃金白銀拉升（圖：Shutterstock）

台灣時間 8 時 40 分，那斯達克 100 指數期貨漲幅為 0.65%，道瓊跟標普 500 指數期貨漲幅分別為 0.25%、0.44%。

根據芝商所 (CME)FedWatch 最新數據，美聯儲(Fed) 下月降息 1 碼的機率為 69.4%，此前一度降至 40% 以下。與此同時，俄烏衝突與中東局勢周日 (23 日) 迎來關鍵轉折，美烏在瑞士日內瓦舉行的首輪高層會談取得顯著進展，雙方就結束衝突的實質性對話邁出重要一步，中東地區則突發重大軍事動向，黎巴嫩真主黨二號人物遭以色列空襲身亡，以色列在黎巴嫩的軍事行動出現顯著升級。

烏國總統澤倫斯基周日表示，烏國代表團與美方及歐洲夥伴透過電話會議、磋商等方式密集溝通，已就階段性和談成果提交報告，確認各方開啟實質對話。

澤倫斯基表示，正謹慎制定結束衝突的具體步驟，談判團隊預計將工作至深夜並持續提交進展，且已收到美方積極信號，美國總統川普的團隊「正認真傾聽烏國立場與關切」。

澤倫斯基也強調，確保和平方案「有效、可行且可持續」是核心目標，當前外交進程全面提速，首要任務是實現可靠和平與國家安全。

美國國務卿盧比歐評價瑞士會談是迄今最富有成效、最有意義的會晤，稱雙方基於既有工作基礎取得「巨大進展」，討論出一份基礎性文件，並正就分歧點調整建議以彌合差距。

盧比歐還說，方案最終需要俄國同意，但美國「過去 9 個月已深入了解俄方核心關切」。

不過，這份由白宮秘密起草的 28 點和平計畫先前已引發爭議，其中要求烏國從控制的頓內次克部分地區撤軍，且多項內容先前已遭基輔拒絕。歐洲國家因未被納入擬訂過程明確反對，隨即提交修改版方案。

歐洲版計畫由英法德主導起草，以美國提案為基礎逐條調整，將烏克蘭「和平時期」軍隊兵力上限從美方建議的 60 萬提高至 80 萬，主張領土交換談判從當前接觸線啟動，而非美方預設的「承認部分區域為俄羅斯事實領土」；明確提出烏國應獲得類似北約第五條款的安全保障，反對美國動用西方凍結約千億美元俄國資產的方案。歐洲建議這些資產凍結至俄國賠償烏國損失，而非如美方提議的「50% 利潤用於美主導重建，剩餘投資獨立美俄工具」。

德國更直接表態稱美國財政安排「不可接受」，尤其反對動用歐盟境內俄國央行資產及要求歐洲額外提供 1000 億美元資金。