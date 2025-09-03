鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-03 10:30

美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）週二（2 日）在法庭文件中對美國總統川普試圖解除她職務的行動提出詳細反駁，稱現在就她在任命確認過程中披露的抵押貸款資訊而解僱她「為時已晚」。

聯準會理事庫克：房產抵押貸款「矛盾」不足以成為川普解職理由。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，庫克在提交給美國地方法院的一份文件中表示，她在 2022 年聯準會理事任命的審查過程中，已向白宮及美國參議院申報三筆房產貸款資訊，任何申報上的差異在審查時即已知曉，不能成為川普現在解雇她的理由。

此前，川普與他任命的聯邦住房金融局（FHFA）局長 William Pulte 指控，庫克在申請房貸時，將三處房產皆列為主要居所，可能以此取得較低利率，構成詐欺。

川普認為這一點足以成為解除庫克職務的理由，而庫克也是第一位擔任聯準會理事的非裔女性。

法律戰可能影響聯準會獨立與降息決策

庫克已提起訴訟，尋求阻止被解除職務，這場訴訟可能挑戰聯準會長久以來的獨立運作規範。庫克週二提交的文件，更詳細地重申了她上週在訴訟中提出的論點。

在法庭文件中，庫克指出，她在一份背景調查表格上將密西根州的一處房產列為主要居所，喬治亞州的一處房產列為「第二居所」。

而在另一份調查問卷中，她將這兩處房產都列為「現居住地」，同時將密西根州房產列為「目前永久居所」，並將麻薩諸塞州的第三處房產同時列為現居住地、第二居所及出租房。

庫克的律師 Abbe Lowell 指出：「如果這些如政府和川普所稱的存在表面矛盾，參議員或白宮顧問本可以詢問她（庫克）有關任何所謂的『表面不一致』。」

庫克申請暫時禁令 阻止川普解職

庫克已向華盛頓特區美國地方法院法官 Jia Cobb 請求暫時禁止川普解除她職務，並表示川普無合法權限解職，房貸詐欺指控只是藉口。

上週五（29 日）的聽證會中，川普政府律師辯稱，總統對於因「正當理由」解除聯準會理事擁有廣泛權力，法官無權審查。

川普在第一任總統任期內多次批評聯準會未降息，第二任期開始後，他更是再次施壓聯準會。

儘管聯準會在 2024 年已三次降息，但自去年 12 月起維持利率不變，以防川普的貿易政策刺激通膨。庫克在所有政策決策中均與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）及利率制定委員會多數成員投票一致。