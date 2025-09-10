烏克蘭澤倫斯基支持美國對印度加徵關稅！引發印度網友不滿

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-10 08:35

‌



根據印度與俄羅斯媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基在接受美國媒體訪問時，公開支持美國對與俄羅斯保持經貿往來的國家加徵關稅。此番言論迅速引發印度網友與媒體的強烈不滿。

烏克蘭澤倫斯基支持美國對印度加徵關稅。(圖：Shutterstock)

近日在接受《ABC》節目訪問時，當主持人提及印度總理莫迪時，澤倫斯基表示：「我認為對仍與俄羅斯做生意的國家徵收關稅是正確的。」雖然他沒有直接點名印度，但矛頭顯而易見。

‌



澤倫斯基認為對仍與俄羅斯做生意的國家徵收關稅是正確的，引發印度不滿。(圖：Shutterstock)

澤倫斯基同時強調，在俄烏戰爭持續的情況下，「必須停止從俄羅斯購買能源，必須停止一切交易」。

澤倫斯基的表態立即在印度社交媒體引發爭議。許多印度網友批評這是「雙重標準」，指出歐洲多國仍持續從俄羅斯進口能源，同時卻向烏克蘭提供援助。

部分評論更直言，如果按照澤倫斯基的邏輯，他應該拒絕接受來自歐洲國家的軍事支持。

印度外交部近期則強調，美國對印度加徵關稅是「不公平、不公正、不合理」的行為。

印度近來持續試圖透過外交途徑尋求解決俄烏衝突。上個月，印度總理莫迪曾兩度與烏克蘭總統澤倫斯基通話，印度外長蘇杰生也與烏克蘭外長瑟比加會晤。