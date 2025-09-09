營收速報 - 精成科(6191)8月營收31.56億元年增率高達62.18％
今年1-8月累計營收為212.74億元，累計年增率43.62%。
最新價為133.5元，近5日股價上漲2.29%，相關零組件業上漲2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4965 張
- 外資買賣超：-8733 張
- 投信買賣超：+3115 張
- 自營商買賣超：+653 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|31.56億
|62%
|-4%
|25/7
|32.95億
|60%
|5%
|25/6
|31.26億
|62%
|-8%
|25/5
|33.83億
|82%
|7%
|25/4
|31.51億
|66%
|67%
|25/3
|18.88億
|9%
|18%
精成科(6191-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板及組裝。資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
