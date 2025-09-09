營收速報 - 達欣工(2535)8月營收17.78億元年增率高達54.2％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為147.42億元，累計年增率46.41%。
最新價為60.2元，近5日股價上漲2.73%，相關建材營造上漲3.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-175 張
- 外資買賣超：-191 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|17.78億
|54%
|-11%
|25/7
|19.93億
|63%
|8%
|25/6
|18.49億
|43%
|-9%
|25/5
|20.29億
|9%
|-19%
|25/4
|24.91億
|109%
|-0%
|25/3
|25.01億
|132%
|111%
達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
