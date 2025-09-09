search icon



營收速報 - 達欣工(2535)8月營收17.78億元年增率高達54.2％

鉅亨網新聞中心


達欣工(2535-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣17.78億元，年增率54.2%，月增率-10.79%。

今年1-8月累計營收為147.42億元，累計年增率46.41%。

最新價為60.2元，近5日股價上漲2.73%，相關建材營造上漲3.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-175 張
  • 外資買賣超：-191 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 17.78億 54% -11%
25/7 19.93億 63% 8%
25/6 18.49億 43% -9%
25/5 20.29億 9% -19%
25/4 24.91億 109% -0%
25/3 25.01億 132% 111%

達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

