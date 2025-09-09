共信-KY受惠MAO新藥出貨成長 前8月營收2349萬寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-09 17:50

共信 - KY(6617-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 431 萬元，年月雙成長，累計前 8 月營收 2349 萬元，年增逾 1 成，8 月與前 8 月營收皆創歷史新高紀錄。共信 - KY 指出，受惠中央型肺癌嚴重氣道阻塞 (MAO) 新藥出貨成長，帶動營收表現亮眼。

共信-KY總經理林懋元。(鉅亨網資料照)

共信 - KY 8 月營收 431 萬元，月增 53.65%，年增 35.71%，創歷史單月新高；累計今年前 8 月營收 2349 萬元，年增 11.03%，同樣改寫歷史新高紀錄。

共信 - KY 指出，受惠 MAO 新藥普羅先安 (PTS302) 在中國市場滲透率提升，迄今已打入中國超過 200 家的三甲與大型醫院，出貨量持續成長，推升營收表現。

總經理林懋元指出，有 3 成的肺癌患者會出現 MAO，加上每年肺癌病患持續增加，對於新的治療藥物有迫切需求，近期普羅先安通過 2025 年中國國家基本醫保藥品目錄初步形式審查，且通過商業健康保險 (商保) 創新藥目錄初步形式審查的品項，日前已進入審查階段，若順利納入醫保「雙目錄」，預估醫院使用量將以 4 至 6 倍的速度大幅成長，屆時營收規模可望放大。

此外，為擴大中國市場布局及提升藥物經濟價值，將加速 PTS302 用於治療惡性胸水及周圍型肺癌等新適應症的開發，先前董事會決議對中國子公司的增資，將用於支持相關臨床的推進。