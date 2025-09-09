search icon



鉅亨速報

營收速報 - 欣厚-KY(4924)8月營收8,145萬元年增率高達143.11％

鉅亨網新聞中心


欣厚-KY(4924-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣8,145萬元，年增率143.11%，月增率0.08%。

今年1-8月累計營收為5.12億元，累計年增率32.12%。

最新價為13.85元，近5日股價下跌-2.79%，相關電腦及週設類指數上漲3.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：-3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 8,145萬 143% 0%
25/7 8,138萬 23% 10%
25/6 7,386萬 2% 160%
25/5 2,844萬 -55% -62%
25/4 7,506萬 134% 95%
25/3 3,846萬 -4% -44%

欣厚-KY(4924-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備業。其他電子業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

