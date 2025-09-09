營收速報 - 欣厚-KY(4924)8月營收8,145萬元年增率高達143.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為5.12億元，累計年增率32.12%。
最新價為13.85元，近5日股價下跌-2.79%，相關電腦及週設類指數上漲3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：-3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|8,145萬
|143%
|0%
|25/7
|8,138萬
|23%
|10%
|25/6
|7,386萬
|2%
|160%
|25/5
|2,844萬
|-55%
|-62%
|25/4
|7,506萬
|134%
|95%
|25/3
|3,846萬
|-4%
|-44%
欣厚-KY(4924-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備業。其他電子業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
