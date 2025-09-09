營收速報 - 長園科(8038)8月營收6,962萬元年增率高達337.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為3.42億元，累計年增率453.25%。
最新價為60.3元，近5日股價上漲12.64%，相關電子零組件類指數下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-323 張
- 外資買賣超：-259 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-64 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|6,962萬
|338%
|-2%
|25/7
|7,119萬
|608%
|46%
|25/6
|4,865萬
|877%
|-20%
|25/5
|6,115萬
|1363%
|16%
|25/4
|5,285萬
|1198%
|416%
|25/3
|1,023萬
|29%
|-54%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 精誠(6214)8月營收36.44億元年增率高達37.35％
- 營收速報 - 海韻電(6203)8月營收2.34億元年增率高達110.59％
- 營收速報 - 彩晶(6116)8月營收8.65億元年增率高達38.37％
- 營收速報 - 隆大(5519)8月營收15.28億元年增率高達604.89％
下一篇