鉅亨速報

營收速報 - 長園科(8038)8月營收6,962萬元年增率高達337.82％

鉅亨網新聞中心


長園科(8038-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣6,962萬元，年增率337.82%，月增率-2.21%。

今年1-8月累計營收為3.42億元，累計年增率453.25%。

最新價為60.3元，近5日股價上漲12.64%，相關電子零組件類指數下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-323 張
  • 外資買賣超：-259 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-64 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 6,962萬 338% -2%
25/7 7,119萬 608% 46%
25/6 4,865萬 877% -20%
25/5 6,115萬 1363% 16%
25/4 5,285萬 1198% 416%
25/3 1,023萬 29% -54%

長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收長園科

