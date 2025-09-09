search icon



營收速報 - 精誠(6214)8月營收36.44億元年增率高達37.35％

鉅亨網新聞中心


精誠(6214-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣36.44億元，年增率37.35%，月增率1.24%。

今年1-8月累計營收為272.20億元，累計年增率9.28%。

最新價為122.5元，近5日股價上漲5.17%，相關資訊服務上漲2.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+646 張
  • 外資買賣超：+658 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 36.44億 37% 1%
25/7 35.99億 14% -6%
25/6 38.10億 21% 25%
25/5 30.60億 -4% -6%
25/4 32.71億 27% -7%
25/3 35.19億 -10% 13%

精誠(6214-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

