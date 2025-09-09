鉅亨研報 2025-09-09 19:43

巴菲特的最新佈局：日本市場震驚全球！ 近年來，全球投資市場的目光都被一位傳奇人物所吸引——「股神」華倫 · 巴菲特（Warren Buffett）。他不僅大舉買入日本股票，更語出驚人地表示，未來 50 年都不會賣出這些持股！這項宣言無疑為全球投資界投下了一顆震撼彈，也讓無數投資人好奇：究竟是什麼樣的魅力，讓向來眼光獨到的股神，對日本市場如此深具信心？而這股「巴菲特熱」又將如何影響未來的投資格局？

【ETF小教室】股神巴菲特：日本股票「50年不賣」！小資族跟上股神腳步的秘密武器是這檔ETF？ (圖:shutterstock)

小資族也能複製股神投資策略？ 面對股神如此積極且長期的佈局，許多小資族心中不禁會浮現一個疑問：我們是否也能有機會，跟隨巴菲特的腳步，搭上這波潛力無限的日本投資列車呢？ 畢竟，對於資源有限的散戶而言，直接複製股神的選股策略並非易事。

不過目前確實有個讓小資族能輕鬆參與的途徑——即是 00949 復華日本龍頭 ETF。

00949 追蹤 NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數，根據彭博資料，該指數近五年 (2020.07.31~2025.07.31) 累積報酬率為 180.6%，勝過同期間日本東正報酬指數與日經 225 報酬指數，顯示該指數所納入的龍頭企業在獲利能力與市場抗壓性方面具有一定優勢，也反映出「護城河」策略在長期投資中的潛力。

這檔 ETF 主要布局日本龍頭企業，例如五大商社等