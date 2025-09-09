安力-KY上半年擺脫虧損 專注高效散熱與精密機構件開發
鉅亨網記者張欽發 台北
安力 - KY(5223-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 1.71 億元，月減 0.6%，年成長 5.66%；1-8 月營收達 12.89 億元，年增 26.45%。公司指出，8 月不僅延續 7 月水準，更躍居今年第三高單月營收，顯示公司營運動能穩健向上。
散熱金屬件廠安力 - KY 表示，公司將持續強化產品組合與新客戶開發，專注高效散熱與精密機構件開發，並密切關注市場變化，適時調整經營策略，以確保營運動能延續。
安力 - KY 在連續 2 年虧損後，2025 年上半年成功轉虧為盈，營收達 946 億元年增約 35%，上半年繳出稅後純益 75 萬元，每股純益 0.02 元，公司指出，這展現營運體質顯著改善的成果。這不僅象徵公司已走出低谷，更代表安力 - KY 正邁入穩健復甦的新階段，成功寫下轉折性里程碑。
此外，安力 - KY 表示，公司持續專注於高效散熱與精密機構件的技術突破，並深化車用與伺服器領域的協作，透過產品組合優化與良率提升，力求穩健改善獲利體質。
