鉅亨網新聞中心 2025-10-04 18:51

‌



據《埃菲通訊社》週五（3 日）報導，美洲玻利瓦聯盟 10 個成員國當天發表聯合聲明，強烈譴責美國戰機在加勒比海委內瑞拉附近的「非法和挑釁性入侵」。

美洲10國：美國戰機在委內瑞拉附近的戰機為「一系列侵略行為的一部分」。(圖：Shutterstock)

聲明指出，此舉屬於「系統性軍事騷擾」，是「一系列侵略行為的一部分，旨在破壞地區穩定、製造恐慌，並強化帝國主義恐嚇邏輯」。

‌



聯盟警告，這類行為不僅侵犯成員國主權，也危及加勒比海地區的民用與商業航空安全，對區域穩定造成「不可接受的風險」。

當天，委內瑞拉政府向本月聯合國安理會輪值主席國俄羅斯提交正式抗議，指控美國戰機在距離委內瑞拉海岸約 75 公里的水域非法入侵。

同日，美國在委內瑞拉附近國際水域再次擊沉一艘船隻，造成 4 人死亡，美方稱這些人為「毒品恐怖分子」。

美國戰爭部長赫格塞斯在 X 表示：「此類襲擊將持續，直到針對美國民眾的販毒危害停止。」

自 9 月以來，美國已在加勒比海地區對至少 4 艘所謂「販毒快艇」發動攻擊，其中 3 起發生在委內瑞拉附近，另一起發生在多米尼加共和國附近。

美國以打擊販毒為由，在加勒比海展開軍事部署，此舉遭到委內瑞拉總統馬杜羅強烈譴責，認為對國家構成潛在攻擊威脅。

據報，美國目前在該地區部署至少 8 艘軍艦和 1 艘核動力快攻潛艇，總計超過 4500 名軍人，並向波多黎各增派多架最新型 F-35B 隱形戰鬥機。