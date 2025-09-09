鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 12:16

台股近日再創歷史新高，投資熱潮連帶使得台股 ETF 表現強強滾，根據 CMoney 統計資料顯示，75 檔主被動台股 ETF 規模與受益人中，共有 5 檔同創新高，其中僅 1 檔台灣精選高息 (00919-TW) 是被動式台股 ETF，其餘 4 檔皆為主動式 ETF。

4檔主動ETF+唯一被動00919人氣爆棚 受益人、規模雙創高。(圖：shutterstock)

主動式台股 ETF 近月人氣爆棚，精準選股繳出亮麗績效，帶動規模及受益人數雙雙快速成長，其中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 受益人突破 10 萬大關，規模來到 207 億元；主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 緊追在後，受益人衝上 9.1 萬人，規模逾 161 億元；主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 及上市 1 個多月的主動野村台灣 50(00985A-TW) 規模均已突破 40 億元。

值得注意的是，00919 在一票被動式 ETF 中表現一枝獨秀，買氣並未受到高股息 ETF 吹降息風的影響，市場法人表示，雖然 00919 本季公布第 10 次配息降至 0.54 元，但預估年化配息率仍有 10.19%，為連續 10 季維持 10% 以上，依舊受到投資人青睞，為高息型 ETF 在人氣榜上保住一席。

群益台灣精選高息 ETF 經理人謝明志表示，展望後市，9 月降息市場預期高，金融股預期可受惠投資收益回升以及 Fed 降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息 ETF，並搭配市值型或主動式台股 ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動群益台灣強棒 ETF 經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續 AI 類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至 2623 多億水準，預期融資金額回到 3000 億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。