鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 14:30

去年下半年，月配高股息 ETF 吹起一陣降息風，今年台股逐漸擺脫關稅戰陰霾，近期在台積電 (2330-TW) 與 AI 供應鏈領軍下，再度重回創高軌道，由於企業獲利持穩，多數月配高股息 ETF 配息向上成長，反觀季配高股息 ETF 陸續調降，頗有「風水輪流轉」意味。與前一季底相比，以中信成長高股息 (00934-TW) 配息金額增逾 200% 最多，其次為群益科技高息成長 (00946-TW) 增 132%，第三為台新永續高息中小 (00936-TW) 增 83%。

高股息ETF風水輪流轉！月配型逆襲 這檔配息季增逾200%最多。(圖：shutterstock)

台積電 9 日再度攻上 1200 元歷史高價，帶領台股突破 24800 點，持續改寫歷史新高。中國信託投信表示，台積電正擴大全球布局，預計在未來幾年內陸續於台灣、美國、日本至歐洲等地區落成 25 座新廠。台積電廠務供應夥伴 - 漢唐、亞翔、聖暉等 00934 成分股訂單動能明確，今年以來漲幅驚人，其中漢唐已晉升千金股，聖暉離千元也僅一步之遙，也帶動 00934 今年以來表現亮眼。

另外，今年 4 月關稅戰低點以來，全球主要股市都迎來一波漲勢，包含陸港股、日股、德國股市等都曾創歷史新高，其中日股在對等關稅稅率底定後一路衝高，日經指數挑戰 44,000 點整數大關，德股則在 24,000 上下高檔震盪，上證指數則創 10 年新高，也使得聚焦海外高息企業的海外高股息 ETF 如 00963、00964 等，今年以來都有不錯績效，且配息金額同樣不減反增。

中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，00963 分散布局全球已開發市場，可降低單一國家波動風險，成分股包含台灣人熟悉的家樂福，以及賓士汽車集團、新加坡航空公司等，都是具備穩定現金流的優質企業。而 00963 的股利所得全屬海外所得，結合海外所得稅制優惠，收益分配可納入最低稅負制，提供喜歡固定收益的投資人另一個投資且可省稅的管道。