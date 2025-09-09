中國資產爆發！美股中概股大漲逾2% 36氪多次熔斷 盤中一度狂飆逾307%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-09 08:55

美股周一 (8 日) 集體收高，道瓊上漲 0.25%，標普 500 上漲 0.21%，那斯達克上漲 0.45%，創收盤歷史新高，中概股表現特別亮眼，那斯達克中國金龍指數大漲 2.12%，其中 36 氪(KRKR-US) 盤中一度飆逾 307%，多次觸發熔斷，最終收漲 92.75%，成為當日漲幅最高的個股之一。

此外，新氧漲超 10%，網易漲超 7%，百度漲超 6%，京東、阿里巴巴漲超 4%，小鵬與蔚來漲逾 3%。

根據格隆匯數據，中概股漲幅榜前五名還包括猛漲 237.13% 的 Sentage(SNTG-US) ，房多多漲 47.38%、禧圖集團上漲 42.14% 和祿達技術上漲 29.53%。

目前，市場關注即將公佈的美國 8 月 CPI 與 PPI 數據，投資人普遍預期聯準會 (Fed) 下周三 (17 日) 宣布降息，以因應勞動市場疲軟。

最新調查顯示，美國人對就業前景信心降至歷史低點，預期失業率上升的比例增加。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，下周三降息 1 碼機率高達 89.4%。若降息落地，全球資產配置有望將迎來新一輪調整，美元資產與非美資產表現將受顯著影響。

36 氪是一家中國領先的科技創新創業服務平台。公司成立於 2010 年，總部位於北京，最初以創業媒體起家，主要報導新創公司、創投、網路及科技業動態。