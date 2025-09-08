國巨8月營收107億元創同期高 中國利基型產品需求增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-08 18:55

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 107.59 億元，月增 1.05%、年增 4.28%；累計今年前 8 月營收 852.81 億元，年增 4.97%，單月及累計營收均創同期新高。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

國巨表示，8 月儘管受到歐美地區因夏季假期而工作天數減少之影響，但中國市場利基型產品需求成長，仍推升營收繳出雙增表現。若以美元換算，國巨 8 月營收較上月持平、年增 11.27%；累計今年前 8 月營收 7.31%。

依照國巨最近一次法說會預估，第三季營收估季增低個位數，毛利率及營益率則可望提升；特規品產能利用率將從 80% 提升至 85%、一般品則維持 70% 的水準。