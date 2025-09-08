國巨8月營收107億元創同期高 中國利基型產品需求增
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 107.59 億元，月增 1.05%、年增 4.28%；累計今年前 8 月營收 852.81 億元，年增 4.97%，單月及累計營收均創同期新高。
國巨表示，8 月儘管受到歐美地區因夏季假期而工作天數減少之影響，但中國市場利基型產品需求成長，仍推升營收繳出雙增表現。若以美元換算，國巨 8 月營收較上月持平、年增 11.27%；累計今年前 8 月營收 7.31%。
依照國巨最近一次法說會預估，第三季營收估季增低個位數，毛利率及營益率則可望提升；特規品產能利用率將從 80% 提升至 85%、一般品則維持 70% 的水準。
各應用來看，國巨表示，AI 需求主要來自亞洲與美國客戶，動能保持樂觀；電動車方面，中國市場需求也較佳；至於匯率波動方面，目前 75% 營收採美元計價，但可透過自然避險、多元幣別降低影響。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 國巨取得日本FDI許可 公開收購芝浦電子正式進入最後階段
- 勤凱8月營收1.59億元創10個月新高 Q3營收估增雙位數
- 國巨取得日本FDI許可 公開收購芝浦電子正式進入最後階段
- 〈焦點股〉國巨*股票一拆四 新股上市大漲逾6%
上一篇
下一篇