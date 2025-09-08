上詮8月受惠光通訊客戶需求強勁 月增18.52%、年增42.64%
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊股上詮 (3363-TW) 今 (8) 日公告 8 月份營收 1.8 億元、月增 18.52%、年增 42.64%，累計今年前 8 月合併營收為 13.26 億元、年增 50.46%。上詮表示，8 月營收年月雙增，主要受惠於光通訊產品的客戶需求，較去年同期增加所致。
隨著 AI 算力提升，資料傳輸速度從 800G 跨向 1.6T 甚至更高階規格的需求成長，驅動產業朝向 CPO(矽光子) 轉型，上詮看好今年高階資料中心，未來將發展至 3.2T 以上，光纖連接逐步從插拔式轉向矽光子，公司也已提早進行矽光封裝布局，全力投入開發製程標準化，持續與國際客戶進行試量産規劃，布局産線數位與智能化，提高生産效率。
此外，為擴大生產支應客戶需求，上詮在今年 6 月底經董事會決議通過，擬於泰國設立子公司，初期將投入 400 萬美元額度內擬建新廠，未來若廠房完工後，初期以生產成熟製程產品、待產線穩定後提升產品生產線，有望挹注未來業績持續發酵。
法人指出，整體光通訊產業，尤指高速光收發模組需求，將在明 (2026) 年維持高成長幅度。美系外資報告也表示，上詮持續對高速光纖陣列單元 (FAU) 業務進展及產業朝向 CPO 轉型的看法，將維持正向樂觀看法。
