台北君悅喜迎35周年 採會展酒店優勢拚房價破7000元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-08 16:28

‌



全台最大量體飯店台北君悅酒店於 9 月 21 日迎來開幕 35 周年，總經理蔡鍈華表示，的確暑期國旅和中小企業商務客來客較預期弱，不過，持續以「會展酒店優勢」搶客，有效推動平均房價上看 7000 元，力拚明年以此為目標，穩健成長。

台北君悅酒店總經理蔡鍈華。(鉅亨網記者王莞甯攝)

蔡鍈華指出，大型展覽和商務會議、獎勵旅遊等需求對飯店業者的營運有重要影響，且南港辦展的確也會對信義區有影響，不過，影響不大，因信義區仍具商業區的優勢，搭配提供接駁，參展人潮還是會外溢出來。

‌



惟受到大環境的各種不確定性影響，中小企業聚餐需求轉弱，暑期表現確實較想像中弱，住房方面，今年以來房價持平，「出去的人多，但進來的不夠多，自由客也有轉向三四星級飯店趨勢」。

所幸，台北君悅第一季起即運用凱悅天地會員禮遇推出回饋方案吸客，以會展酒店優勢，結合全台最大客房量體及館內 9 間餐飲、13 間多功能宴會廳的策略，使平均房價穩在 7000 元，且每月住房率約 75% 上下、會展期間住房更有 90% 上，力拚明年房價再往上。

據交通部觀光署資料顯示，2024 年來台旅客超過 785 萬人次，2025 年有望突破 900 萬，加上台灣國際航線據點及班次密度逐步提升，對於有 70% 國際旅客比例、地處核心黃金地段的台北君悅而言，拓展國際自由行、商務休閒新客源與強化品牌影響力將是 35 周年首重任務。

蔡鍈華期盼，觀光產業得以在大環境政策推動下，針對會展經濟、獎勵旅遊和餐飲有更多元的激盪創新與發展。