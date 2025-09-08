鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-08 11:52

‌



近期台股題材輪動迅速，電池備援電力模組 (BBU) 再發威，指標股台達電 (2308-TW)、順達 (3211-TW) 等，今 (8) 日盤中皆創歷史新高，相關 ETF 也一併受惠，如中信綠能及電動車 (00896-TW) 盤中來到 17.84 元，同創今年新高價；另外主動統一台股增長 (00981A-TW) 近期建倉順達，盤中也漲約 0.7%。法人指出，隨四大 CSP 廠加速建置 BBU，市場預期 BBU 將成為 AI 伺服器的標準配備。順達、台達電、光寶科等 BBU 供應商有望迎接一波訂單動能，相關 ETF 可望受惠。

〈焦點股〉BBU題材點火台達電、順達 這些台股ETF鎖定獲利密碼。(鉅亨網資料照)

中國信託投信表示，亞馬遜多數新款 AI 機櫃已整合 BBU 模組，搭配自研的 Trainium 2 AI 加速器進行部署，其中 AES-KY、順達、台達電、光寶科、新盛力等，為與亞馬遜合作的台廠供應鏈；而臉書 (Meta) 部分機櫃試點採用 BBU，以支援液冷和高密度伺服器架構，合作台廠為順達、台達電、新盛力等，這凸顯 BBU 將成為將來 AI 伺服器的標準配備。

‌



中國信託投信指出，AI 伺服器的強勁需求，也將帶動 GB200/300 機櫃出貨量自翻倍至 5-6 萬櫃，順達、台達電、光寶科等 BBU 供應商，將有望迎接一波訂單動能。市場預期 2025 下半年三大廠 BBU 貢獻營收，年增率有望達三位數增長。而 00896 成分股即囊括上述台廠，也將跟上這波 AI 伺服器的升級浪潮。

在綠能產業方面，00896 經理人張苡琤表示，川普的「美國製造」政策，使鉅額的 AI 基礎設施投資 (如「星際之門」計畫，預計在 2029 年前投資 5,000 億美元) 及全球淨零碳排趨勢，正在以前所未有的速度推升電力需求，電力公司資本支出提升 19%，使電力設備供應鏈訂單滿載，甚至看到 2028-29 年，顯示產業前景樂觀，台灣的重電廠商，如東元、華城、士電等，因具備技術優勢，可望受惠於美國超大型資料中心的龐大機電設備商機。

此外，張苡琤指出，台灣本身的夏季用電高峰、核電廠除役及台電電網韌性計畫，也為國內重電產業帶來強勁的拉貨動能，使營運長期成長性看好，儘管台電預算撥補有不確定性，但全球長期綠電轉供需求和 AI 用電趨勢不變，將持續驅動相關產業正向發展。00896 成分股也囊括綠能相關概念股，同樣有機會受惠此波趨勢。