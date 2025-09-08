加密市場利多再+1！Robinhood納入標普500 00909搶搭投資熱潮
鉅亨網記者陳于晴 台北
全台唯一聚焦加密資產供應鏈的國泰全球數位支付服務 ETF(00909-TW) 再傳利多！其前十大成分股之一、美國知名金融科技交易平台 Robinhood(HOOD-US)，正式納入標普 500 指數，成為最具影響力的美國大型公司之一。消息公布後，Robinhood 上周五 (9/5) 盤後股價應聲大漲 7%，今年以來漲幅更已超過 156%，帶動 00909 再度成為市場焦點。
國泰投信 ETF 研究團隊指出，Robinhood 是近年快速崛起，深受美國年輕族群喜愛的投資平台，除券商平台外，旗下亦有加密貨幣交易所、錢包等新創公司。主要靠交易手續費收入為主要營收來源，近期於歐盟提供股票代幣化交易服務，積極擴展事業版圖。Robinhood 被納入標普 500 指數，意味著市場上追蹤該指數的基金經理公司必須買進其股票，對股價上揚有一定的激勵作用，
事實上，00909 近期好消息不斷，繼穩定幣 USDC 發行商 Circle 在 8 月初被宣布將被納入 Solactive 全球數位支付服務指數後，8 月中美國總統川普正式簽署行政命令，開放美國退休金可投資加密貨幣資產。
國泰全球數位支付服務 ETF 經理人楊庭杰表示，川普 2.0 時代儘管全球市場瞬息萬變，惟積極支持加密貨幣市場拓展的立法重點是相當堅定，美國 7 月公布川普簽署的《GENIUS 法案》，提供穩定幣量身打造的聯邦框架；還有另一份討論中的《數位資產市場清晰法案》(CLARITY Act)，積極建立相關的法令制度，帶動市場交易氛圍，美國多州已提出數位資產納入戰略儲備的討論案。
在美國政策支持下，各國政府、企業積極儲備主流加密貨幣，傳統金融機構資金也持續流入加密資產現貨 ETF，顯示本輪數位資產的上漲趨勢主要是由大機構所推動。
今年在加密貨幣市場利多連連下，00909 表現優異深受市場注目，根據投信投顧公會資料，00909 近 3 個月報酬率 33.66%，而 1 年、2 年及 3 年報酬率則分別為 28.88%、85.60%、126.97%，相比同類型基金 3 年平均報酬率為 52.57%，00909 展現 2.4 倍的傑出績效，9/5 收盤價為 36.66 元，一張入手價約 3 萬 6 千多元，相比目前比特幣價格高達新台幣 338 萬元，00909 因股價親民，又網羅加密資產供應鏈的多檔知名成分股，更適合一般大眾作為參與加密資產的工具，今年以來基金規模及投資人數齊增。
