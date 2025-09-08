鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-08 15:04

加密市場利多再+1！Robinhood納入標普500 00909搶搭投資熱潮。(圖：shutterstock)

國泰投信 ETF 研究團隊指出，Robinhood 是近年快速崛起，深受美國年輕族群喜愛的投資平台，除券商平台外，旗下亦有加密貨幣交易所、錢包等新創公司。主要靠交易手續費收入為主要營收來源，近期於歐盟提供股票代幣化交易服務，積極擴展事業版圖。Robinhood 被納入標普 500 指數，意味著市場上追蹤該指數的基金經理公司必須買進其股票，對股價上揚有一定的激勵作用，

事實上，00909 近期好消息不斷，繼穩定幣 USDC 發行商 Circle 在 8 月初被宣布將被納入 Solactive 全球數位支付服務指數後，8 月中美國總統川普正式簽署行政命令，開放美國退休金可投資加密貨幣資產。

國泰全球數位支付服務 ETF 經理人楊庭杰表示，川普 2.0 時代儘管全球市場瞬息萬變，惟積極支持加密貨幣市場拓展的立法重點是相當堅定，美國 7 月公布川普簽署的《GENIUS 法案》，提供穩定幣量身打造的聯邦框架；還有另一份討論中的《數位資產市場清晰法案》(CLARITY Act)，積極建立相關的法令制度，帶動市場交易氛圍，美國多州已提出數位資產納入戰略儲備的討論案。