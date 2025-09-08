鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-08 11:29

‌



美國最新非農就業、失業率低於預期，為「大降息」吹響前奏曲，9 月已公告除息的債券 ETF 共計 44 檔，密集除息周將落在下周，根據 Cmoney 資料統計，非投等債 ETF 包辦年化配息率前五名，其中，月配息的第一金優選非投債 (00981B-TW) 及群益優選非投等債 (00953B-TW) 年化配息率高達 8.95% 及 7.69%，復華彭博非投等債 (00710B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW) 與富邦全球非投等債 (00741B-TW) 等 3 檔年化配息率也達 6.5% 左右。

「大降息」前奏已下！債券ETF除息秀開跑 非投等債年化配息率包辦前五。(圖:shutterstock)

美國勞工統計局 (BLS) 於 5 日公布 8 月非農就業報告顯示，當月新增非農就業 2.2 萬人，明顯低於市場預期的 7.5 萬人；同時，8 月失業率升至 4.3%，創下自 2021 年 10 月以來的新高。投資人押注聯準會 (Fed) 可能在 9 月會議採取更大幅度的降息，以支撐放緩的勞動市場，美債殖利率上周五應聲大幅走跌。

‌



第一金優選非投債 ETF 經理王心妤指出，市場對降息預期升溫，若就業數據未見大幅的成長，9 月可望重啟降息，今年底前預估有 2 碼降息空間，明年還有望進一步的降息，一旦啟動降息將有利於信用資產的後市表現。

王心妤說明，市場利率走低，將有助於原先票面利率較高的債券，如非投資等級債投資吸引力進一步攀升，吸引資金進駐推升債券價格表現，預期接下來聯準會是預防式降息節奏，並非經濟進入衰退期，整體企業獲利仍維持成長，在降息之後，更有助企業借貸成本下降，強化財務體質，將是美債更好的入手機會。

提醒投資人，非投資等級債券的信用評等不如投資等級債券，通常會提供較高的收益率，以作為承擔較高風險的補償。觀察 9 月除息的債券 ETF 年化殖利率，雖然前五名被非投等債類型包下，但第六至九名仍有 6% 以上的水準，分別為兆豐 US 優選投等債 (00957B-TW)、國泰 A 級科技債 (00781B-TW)、永豐 10 年 A 公司債 (00836B-TW)、台新特選 IG 債 10+(00980B-TW)。

根據 ICE 指數公司、彭博數據統計，在 2018 年底至 2022 年初，投資人若在降息前 6 個月進場投資，並持有至降息結束，投資等級債之累積報酬率皆在 20% 以上，BBB 級投資等級債報酬表現達到 27%。值得注意的是，00959B 所追蹤的 ICE 15 年期以上 BBB 大型美元公司債券總報酬指數，因有高票息設計特性，累積報酬率高達 46%。相較之下，非投資等級債的同期累積報酬率僅只有 7%。