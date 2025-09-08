高盛科技峰會今登場！260家巨頭齊聚 AI引爆6450億美元科技交易 今年將成史上最瘋一年？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-08 11:00

華爾街知名投行高盛集團 (GS-US)舉辦的 2025 Communacopia & Technology 會議周一 (8 日) 將在舊金山登場，各家企業的執行長、投資者、分析師和銀行家將齊聚於此，而今年大會之所以備受矚目，因為會上將探討今年是否將是科技業交易活動最活躍的一年。

（圖：Shutterstock）

半年前，這樣的討論還難以想像，因當時美國總統川普宣布對等關稅計畫，加劇全球經濟衰退擔憂，讓市場動盪不安。

如今，科技業交易蓬勃發展。今年截至目前，科技業交易價值已高達 6450 億美元。

周一的大會是科技公司與投資者的重要交流平台，約 260 家企業計畫參展，像是剛向 Scale AI 投資 143 億美元的 Meta(META-US) 、5 月與 Informatica 達成 2020 年以來最大交易的賽富時 (CRM-US) ，以及上周跟新創公司 Solver 達成數百萬美元交易的 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 。

根據《彭博資訊》數據，今年科技業交易總額已達 6450 億美元，全年總額可望創 2021 年以來最高。2021 年疫情後需求釋放，科技業全年交易額達 9860 億美元，若將通訊與媒體交易計入，今年科技業整體交易總額達 8220 億美元。

AI 軍備競賽是大規模併購的催化劑。Meta 和馬斯克的 xAI 在資料中心投入龐大，大型軟體公司為應對 AI 衝擊，恐藉由併購活動來進行防禦。

今年還有 Palo Alto Networks 以 250 億美元收購 Cyber​​Ark Software 等交易。

巴克萊銀行首席併購銀行家 Andrew Woeber 指出，AI 領域將有超乎想像的交易，未來一年餘千億美元交易也不奇怪，大型平台將大力投入。