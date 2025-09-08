川普重創美國旅遊業！今年損失300億美元、旅客改去「這些地方」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 15:20

隨著美國政治環境不穩定以及美元走強，外國旅客對美國的旅遊興趣持續下降，2025 年美國可能因此損失約 300 億美元的國際觀光收入。

川普重創美國旅遊業。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，年初美國旅遊協會曾預估，今年外國遊客消費將達到 2008 億美元。然而，世界旅遊與觀光理事會（WTTC）在 5 月指出，由於旅客到訪數量「急劇且普遍下降」，全年國際旅客消費可能降至 1690 億美元。

這些損失的收入將轉向其他國家，尤其是加拿大及拉丁美洲，因旅客尋求其他目的地或選擇留在本國或區域內旅行。

根據美國國際貿易管理局數據，2025 年上半年，美國接待的加拿大旅客年減近 18%，減少超過 175 萬人次。

許多加拿大人轉向國內旅遊，帶動當地飯店入住率上升至 77.6%，為 2019 年以來最高水準。加拿大政府推出的「Canada Strong Pass」暑期旅遊活動，也促使博物館、歷史景點與國家公園的參觀人數增加。

其他加拿大人則繼續向南旅行，飛越美國，而不是直接前往美國。旅遊研究公司 Tourism Economics 總裁 Adam Sacks 表示：「我們看到越來越多加拿大人前往墨西哥、拉丁美洲與加勒比地區。」

Booking Holdings 資料也顯示，墨西哥正成為加拿大旅客的新興旅遊目的地。

美國失去吸引力，歐洲與亞洲旅客改變行程

根據諮詢公司埃森哲研究，歐洲旅客也開始尋找美國以外的旅遊目的地，使拉丁美洲與加勒比地區因此受惠。

Booking Holdings 表示，隨著美國入境旅客減少，「新的旅遊走廊」正在形成，歐洲旅客更多選擇留在歐洲或前往亞洲。

Tourism Economics 的 Sacks 補充，西歐旅客正傾向區域內旅行以及前往中東地區。

亞太地區的 Expedia 市場管理副總裁 Michael Dykes 指出，今年更多亞洲旅客尋求前往歐洲及中東旅行。

Milieu Insight 針對 6000 名東南亞國際旅客的調查則顯示，重新考慮是否赴美的旅客，多數打算選擇東南亞或東亞國家，其次是歐洲與大洋洲。

美國國際旅客人數大幅下降

2025 年上半年，美國接待的國際旅客比 2024 年同期減少約 100 萬人。與 2019 年相比，今年年底美國預計將少接待約 1300 萬國際旅客。

相對地，其他國家的旅遊人數正在增加。Sacks 指出，西班牙、沙烏地阿拉伯與土耳其相對 2019 年，將分別增加約 1650 萬、1450 萬與 1400 萬名旅客。

Sacks 表示，隨著其他市場發展和新市場加入，美國在全球國際旅遊市場的佔有率從 1996 年的 8.4% 下降到 2024 年的 4.9%。

旅遊經濟公司資料顯示，2000 年代初美國跨境旅遊佔有率下滑後曾回穩，但在川普首任總統期間再度下降。

而今年川普再度掌權，預計美國在全球國際旅客的佔有率將再次下降，降至 4.2%，且未來十年或都將保持在這一水準。

與此同時，法國、希臘、墨西哥與義大利等熱門旅遊國家，今年的國際旅客人數將上升。