美國旅遊注意！非移民赴美「額外」再加收逾7000「簽證誠信費」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 17:40

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美國總統川普任內推動通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）即將正式上路，根據新規定，所有需要非移民簽證入境美國的旅客，將被加收一筆不可豁免的「簽證誠信費」（Visa Integrity Fee），金額最低 250 美元（約 7,300 台幣）。

非移民赴美須再加收逾7000「簽證誠信費」。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，該項新設的簽證費將適用於 2025 財政年度（自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日），起始金額為 250 美元，但國土安全部部長有權根據政策決定進一步調升金額。

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此外，簽證誠信費每年也將根據通貨膨脹進行調整，未來金額可能持續上升。

此新費用適用於所有持非移民簽證前往美國的訪客，包括觀光簽證、商務簽證與國際學生簽證等類型。也就是說，除了移民簽證以外，幾乎所有短期入境者都將被納入此新政策範圍。

好消息是，根據條文，簽證誠信費僅在簽證核發時收取，如簽證申請未獲通過，則不會向申請人收費。

值得注意的是，這項費用並不取代現行簽證申請費，而是作為「額外」項目獨立收取。例如，目前 H-1B 工作簽證的申請費為 205 美元，加上新的 250 美元誠信費，總費用將提升至 455 美元。

除此之外，《大而美法案》也同時調升了 I-94 表格費用，從原先的 6 美元上調至 24 美元。凡是需填報 I-94 表格進出記錄的旅客，幾乎都需一併繳納此筆費用，適用於大多數旅行者。

儘管此費用不可豁免，但條文指出，若持簽證者遵守簽證條件，可在簽證效期屆滿後申請退費。