紅海海底電纜斷裂！亞洲、中東網路中斷、胡塞武裝攻擊？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 10:05

由於紅海海底電纜斷裂，亞洲和中東部分地區的網路連線中斷。網路監控組織 NetBlocks 表示，包括印度和巴基斯坦在內的多個國家的網路連線受到嚴重影響。阿拉伯聯合大公國的 Etisalat 與 Du 網路也同樣出現了中斷情況。

紅海海底電纜斷裂。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，目前尚不清楚是誰造成這起損害，但 NetBlocks 發現故障主要影響了靠近沙烏地阿拉伯吉達港（Jeddah）的「亞歐 4 號國際海底光纜」（SMW4）與 IMEWE 2 條電纜系統

微軟 (MSFT-US) 週六（6 日）發出公告，表示由於紅海多條海底光纖遭切斷，Microsoft Azure 用戶可能會遇到網路延遲增加的狀況。

微軟補充強調：「我們預期部分原本經由中東的流量會有更高的延遲，但不經過中東的網路連線並不受影響。」

作為現代網路的命脈，海底電纜的斷裂既可能源於船隻意外拋錨，也可能隱含人為攻擊的風險。