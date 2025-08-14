鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-14 16:00

‌



在競爭激烈的汽車市場環境下，德國豪車品牌賓士正面臨前所未有的困境，價格體系崩塌，門市大量關閉，銷售與業績慘淡，一系列問題接踵而至。

最低僅53.2萬！賓士在陸售價崩盤 4月迄今多地門市關店 客戶售後服務相互甩鍋（圖：Shutterstock）

近期，賓士多個車款在中國大幅降價，賓士 A 級、C 級、EQA、EQB 等均迎來大降價，最低相當於五折。上海經銷商給的賓士 A 級報價僅 12.56 萬元 (人民幣，下同)(約 53.2 萬台幣)，創下新低。

‌



汽車之家數據顯示，在上海地區，賓士 A 級廠商指導價 25.13 至 27.57 萬元，經銷商報價 12.56 至 15.77 萬元，C 級廠商指導價 33.48 至 38.06 萬元，經銷商報價 18.28 至 23.88 萬元，EQA 廠商指導價 32.2 萬元，經銷商報價僅 16.1 萬元，EQB 廠商指導價 35.2 至 42.8 萬元，經銷商報價 17.6 至 25.1 萬元，均大幅折扣。

大降價之下，多家賓士門市扛不住了。今年 4 月，上海、杭州、長興等地多家賓士門市突然關閉，賓士與經銷商互相推諉，導致車主維權無門。

近期，唐山、德州、東營等地多家門市也發出閉店通知，原因包括授權終止和業務調整等。賓士官方客服回應指出，部分閉店是業務調整，原廠服務可在其他門市使用，店內服務需與門市協商。

有車主發現門市關閉後，大樓數層人去樓空，雖公告稱未消費預存及後續服務可繼續享受且有承接門店，但車主仍擔憂後續保障。

除門市問題外，賓士在智慧化方面也落後於國產車廠，其自研的 MB.OS 系統開發進度落後，雖擴建中國研發團隊，但車主仍不滿。

賓士以落後技術收費，如遠端控制功能後續付費，三年要 1698 元、六年要 2598 元，還有高德線上導航等多項功能需付費，這讓車主覺得被「割韭菜」。賓士客服稱車輛購買後贈送三年車機導航，到期需續費，否則只能使用離線地圖。

價格暴跌、門市關門的背後，是賓士慘淡的銷售和業績。今年上半年，賓士銷售收入 663.77 億歐元，年減 8.6%，稅後淨利 26.88 億歐元，較去年同期下滑 55.8%。全球汽車銷量 107.63 萬輛，較去年下滑 8%，純電動車銷量 8.73 萬輛，較去年同期下滑 14%。