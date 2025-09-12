【Joe’s華爾街脈動】美國數據鞏固聯準會寬鬆路徑，點燃AI新一輪漲勢
Joe Lu
甲骨文與輝達動能強勁，為台股測試新高奠定基礎
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 11 日
摘要
- 在符合預期的通膨與疲軟的勞動數據，鞏固了投資者對聯準會即將降息的預期後，美國市場創下歷史新高。
- 在甲骨文 (Oracle) 龐大的訂單積壓以及輝達 (NVIDIA) 宣布新一代晶片所突顯的 AI 論述推動下，科技產業帶動了此波漲勢。
- 美國公債殖利率應聲下跌，反映市場預期貨幣政策將走向寬鬆。
- 近期的 CPI 報告以及創下多年新高的初請領失業金人數，預示著經濟正在降溫，為聯準會的寬鬆政策提供了正當性。
- 關於美國可能對中國製藥業進行管制的相關地緣政治發展，為當前主流的總經與產業趨勢，帶來了次要的風險因素。
總體經濟數據為聯準會的降息掃清了最後的障礙，為當前由 AI 驅動的科技股漲勢提供了順風。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
