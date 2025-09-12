川普親信獲提名駐印大使 稱貿易爭端近期可解

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-12 05:35

根據《路透》周四 (11 日) 報導，美國駐印度大使提名人 Sergio Gor 表示，美印雙方在關稅問題上「分歧不大」，預期數周內可望解決。國務卿盧比歐也罕見現身聽證會介紹提名人，顯示儘管近期因貿易爭端出現緊張，川普政府仍相當重視美印關係。

美國駐印度大使提名人Sergio Gor稱美印關稅分歧不大，預期數周內可望解決爭議。(圖:Reuters/TPG)

盧比歐強調，印度是「美國當今最重要的全球夥伴之一，攸關世界未來發展」。

貿易戰考驗雙邊關係

歷屆美國政府都積極拉攏印度，視其為制衡中國的重要力量，但川普貿易戰嚴重考驗雙邊關係。

關稅談判因印度拒絕開放農業和乳製品市場而破局。印度是全球第五大經濟體，美印雙邊貿易額每年超過 1,900 億美元。

川普先對印度商品加徵 25% 關稅，後因新德里持續增加俄國石油採購，宣布 8 月 27 日起調高至 50%，作為對印度的懲罰。

擔任白宮總統人事辦公室主任的川普親信 Gor 向委員會表示：「我們在關稅協議上分歧不大，未來幾周內應該能解決。」

關係出現轉機

這場聽證會反映川普政府對新德里態度的轉變。參議院幕僚表示，很少有國務卿親自出席介紹大使提名人。

川普 8 月 22 日才宣布提名 Gor 擔任駐印大使兼南亞及中亞事務特使，聽證會進行速度超乎尋常。

共和黨參議員認為，印度有與川普關係密切的大使將獲益良多。曾任駐日大使的參議員 Bill Hagerty 表示：「很少有關係像美印關係這樣對國安和經濟如此重要。」

川普周二表示將與印度總理莫迪對話，持續就貿易壁壘進行談判，顯示關係重新調整。

四方會談持續推進

關於年底四方安全對話 (Quad) 峰會安排，Gor 表示：「總統完全致力於繼續參與四方會談並加強合作。」