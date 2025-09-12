鉅亨網編輯林羿君 2025-09-12 10:07

波音 (BA-US) CEO 歐特柏格 (Kelly Ortberg) 表示，最新寬體客機 777X 的認證進度嚴重落後，對公司財務造成重大影響。波音預計將在 2026 年交付第一架 777-9 飛機，比原訂計畫晚了 6 年。

認證大卡關！波音777X交機延遲6年 財務壓力破表。(圖:shutterstock)

歐特柏格 11 日在摩根士丹利會議上表示，目前仍有大量工作需完成以獲得認證，但好消息是並未出現新的技術問題。然而，即便是小幅度的時間延誤，也可能對公司的財務狀況產生重大影響，因為波音在此項目上已經損失了數十億美元。

777X 是現有 777 型號的升級版，自 2013 年啟動以來，該項目的首架 777X 飛機原定於 2020 年交付，但如今已推遲至 2026 年，這使得公司面臨巨大的財務壓力。歐特柏格表示，市場對這款長程飛機的需求依然強勁。

此外，歐特柏格指出，儘管波音的供應鏈面臨通膨壓力，但他不擔心會阻礙 737 MAX 的生產成長，預期將從每月 38 架提升至 42 架。



歐特柏格還表示，提升 737 產量之前，公司必須先穩定六個主要績效指標之一，在回歸盈利之際，減少債務成為公司的首要任務。他坦承，過去幾年波音因危機而承受了過多的債務。