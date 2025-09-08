鉅亨網編輯林羿君 2025-09-08 06:00

‌



美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定川普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自川普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。

貝森特：若川普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」。(圖:shutterstock)

這可能使川普政府承擔數百億美元的退款責任，而這一前景最近幾天令債市投資者感到恐慌。經濟學家估計，川普約 71% 的關稅收入將受該裁決影響，即今年的關稅收入將超過 700 億美元。

‌



貝森特接受《Meet the Press》訪問時表示：「我們必須退還大約一半的關稅，這對財政部來說將是個災難。」

他補充說道，如果最高法院裁決川普敗訴，「我們還可以採取許多其他途徑」繼續對外國徵收關稅。但其他途徑將「削弱川普總統的談判地位」。不過，貝森特有信心川普政府終將會獲勝。

被問及如果最高法院裁決不利於川普政府，川普政府是否願意退還已徵收的關稅收入時，貝森特說：「我們必須這樣做。我們將不得不退還大約一半的關稅，這對財政部來說將是可怕的。」

貝森特還大力為川普的關稅政策辯護，他在節目表示，關稅並不是對美國人民的稅收，並指出經濟中其他成功的指標。

貝森特說表示，「如果情況真的那麼糟，為什麼 GDP 會達到 3.3%？為什麼股市創下新高？因為在川普總統的領導下，我們同時重視大企業和小型企業。」

他還說：「我 4 月來這裡時，大家都說因為關稅天要塌下來了，人人都要離開美國。但自那以來，美國債券市場已成為已開發國家中表現最好的債券市場，從巴克萊銀行到高盛等機構都表示，看到關稅收入和財政改善。這正是川普總統所談到的。」