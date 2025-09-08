「避險天堂」崩塌！西方長期公債殖利率暴衝 全球市場最害怕的事正式浮現
鉅亨網編譯陳韋廷
過去兩個月，全球金融市場出現了一個極不尋常的現象：從歐美再到日本，西方主要經濟體的長期國債市場集體遭遇大規模拋售潮，引發長債價格暴跌、殖利率飆升的罕見局面。這一現象不僅打破市場對已開發國家債券「避險天堂」的傳統認知，更反映出西方貨幣信用體系正面臨嚴峻挑戰。
數據顯示，英國、法國、日本和德國的 30 年期公債殖利率均創逾十年新高，美國和義大利的同期殖利率也直逼歷史高峰。值得注意的是，這場拋售潮恰逢聯準會 (Fed) 即將開啟降息週期，以美元計價的全球短期利率普遍下行之際。這種中長期與短期利率走勢的背離尤為反常，中長期國債殖利率作為市場對未來無風險利率的定價基準，持續攀升意味著市場對貨幣價值的長期信心正在崩塌。
市場將此解讀為對信用貨幣體系的集體「用腳投票」。與國債殖利率飆升形成鮮明對比的是，黃金價格同步刷新歷史新高，反映出投資人正加速逃離信用資產。
事實上，類似的國債拋售潮在 9 個月前就曾上演，當時歐洲仍在降息通道，美國也釋放降息訊號，而黃金同樣表現強勁，顯示當前西方國家債市動盪，本質上是持續近一年的貨幣信用衰退過程。
深入分析各國具體情況，英國受困於居高不下的財政赤字和超預期通膨，法國亦因政治僵局導致財政支出失控，德國為推進重新武裝計畫承受巨額軍費壓力，義大利則被沉重國債利息負擔拖累，日本在背負全球最龐大政府債務的同時，還要應對高額關稅。
從國債殖利率構成公式來看，當前短期政策利率預期下行，通膨補償指標維持穩定，唯一顯著變化的是風險溢價的大幅攀升，反映出投資人對國債信用風險、流動性風險及未來利率波動的擔憂全面升級。
無論是英國的通膨頑疾、法國政治亂局、德國軍事擴張、義大利債務陷阱、日本通膨後遺症或是美國的貿易保護主義，都在持續推高全球經濟的不確定性。
值得警惕的是，當前西方各國政府債務槓桿率已處於二戰以來最高水準，但政治現實迫使它們繼續依賴舉債和印鈔維持運作。
美國川普政府打算新增 4 兆美元債務刺激製造業回流，歐洲各國在承擔烏克蘭戰爭開支的同時還要應對多重經濟挑戰，日本則固守債務驅動型成長模式。這種「借錢 - 花錢 - 印鈔票」的惡性循環，正從根本上侵蝕主權債務的信用基礎。
儘管目前股市尚未受到明顯衝擊，但長債作為金融市場的定價錨，殖利率持續異常波動終將傳導至其他資產類別。當「最安全資產」不再安全，全球投資人正在用真金白銀投票，要求各國政府徹底改變不可持續的財政政策。這場始於債券市場的信任危機，或許正醞釀著國際金融體系的深刻變化。
