OPEC+ 擬再增產原油！市場觀望石油價格走勢

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-07 11:30

消息人士週六（6 日）表示，OPEC+ 在週日（7 日）的會議上可能會宣布增產原油，但由於全球需求可能隨著駕駛季節結束而放緩，從 10 月起的增產幅度可能低於近期水準。

OPEC+ 擬再增產原油。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，OPEC+ 自 4 月起已逆轉減產策略，將產量配額提高約每日 250 萬桶，約佔全球需求的 2.4%。此舉一方面是為了提升市場佔有率，另一方面則是在美國總統川普的壓力下，試圖壓低石油價格。

然而，這些增產措施尚未顯著壓低油價，目前布蘭特原油價格仍維持在每桶約 66 美元，主要受到西方對俄羅斯與伊朗制裁支撐，同時也促使美國等競爭對手增加產量。

若再度增產原油，將意味著掌控全球約一半石油供應的 OPEC+，將開始提前解除第二層每日 165 萬桶的減產措施。

消息人士指出，OPEC + 的討論焦點集中如何在以逐月遞增的方式逐步解除整體減產。據兩位消息人士透露，OPEC + 已達成原則性協議，自十月起將每日增產至少 13.5 萬桶。

另一位消息人士表示，10 月的增產幅度可能接近每日 20 萬至 35 萬桶。在 8 月的上次會議中，OPEC+ 已決定 9 月增產每日 54.7 萬桶。

OPEC+ 將於週日格林威治標準時間 12:30 舉行線上會議。

受到美國就業報告疲弱及市場預期 OPEC+ 將增產影響，週五（5 日）布蘭特原油期貨收於每桶 65.50 美元，下跌 2.2%。不過，油價仍高於 2025 年 4 月接近每桶 58 美元的低點。

分析師指出，由於多數成員國已接近產能極限，OPEC+ 的增產幅度仍低於承諾水準。數據顯示，唯有沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國能向市場額外提供原油。