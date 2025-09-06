OpenAI大幅調升資金消耗預測至1150億美元！著手研發AI晶片與擴建資料中心

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-06 15:30

《路透》引述《The Information》週五（5 日）報導指出，人工智慧（AI）公司 OpenAI 大幅上調預計資金消耗量，至 2029 年將達 1,150 億美元，比公司先前預估高出約 800 億美元，以支撐其熱門聊天機器人 ChatGPT 背後的 AI 運算需求。

OpenAI大幅調升資金消耗預測至1150億美元。(圖：Shutterstock)

OpenAI 目前是全球最大的雲端伺服器租用商之一，預計今年資金消耗將超過 80 億美元，比年初的預測高出約 15 億美元。

《The Information》報導，為控制急速上升的成本，OpenAI 計畫自行開發資料中心伺服器晶片與相關設施，以支撐其 AI 運算需求。

根據《金融時報》報導，OpenAI 將於明年與美國半導體巨頭博通 (AVGO-US) 合作，推出首款自家 AI 晶片，並計畫在內部使用，而非提供給客戶。

此外，OpenAI 於今年 7 月深化與甲骨文 (ORCL-US) 的合作，計畫建設 4.5 吉瓦（GW）的資料中心容量，作為其「星際之門」（Stargate）計畫的一部分。

該計畫總投資規模可能達 5,000 億美元，總計 10 吉瓦的資料中心容量，其中包括日本科技投資商軟銀集團的參與。OpenAI 也已將 Google (GOOGL-US) 雲端納入其運算供應商名單。