OpenAI大幅調升資金消耗預測至1150億美元！著手研發AI晶片與擴建資料中心
鉅亨網編譯莊閔棻
《路透》引述《The Information》週五（5 日）報導指出，人工智慧（AI）公司 OpenAI 大幅上調預計資金消耗量，至 2029 年將達 1,150 億美元，比公司先前預估高出約 800 億美元，以支撐其熱門聊天機器人 ChatGPT 背後的 AI 運算需求。
OpenAI 目前是全球最大的雲端伺服器租用商之一，預計今年資金消耗將超過 80 億美元，比年初的預測高出約 15 億美元。
《The Information》報導，為控制急速上升的成本，OpenAI 計畫自行開發資料中心伺服器晶片與相關設施，以支撐其 AI 運算需求。
根據《金融時報》報導，OpenAI 將於明年與美國半導體巨頭博通 (AVGO-US) 合作，推出首款自家 AI 晶片，並計畫在內部使用，而非提供給客戶。
此外，OpenAI 於今年 7 月深化與甲骨文 (ORCL-US) 的合作，計畫建設 4.5 吉瓦（GW）的資料中心容量，作為其「星際之門」（Stargate）計畫的一部分。
該計畫總投資規模可能達 5,000 億美元，總計 10 吉瓦的資料中心容量，其中包括日本科技投資商軟銀集團的參與。OpenAI 也已將 Google (GOOGL-US) 雲端納入其運算供應商名單。
報導指出，OpenAI 的資金燒掉規模將在明年超過 170 億美元，比先前預測高出 100 億美元，2027 年將達到 350 億美元，2028 年更攀升至 450 億美元。
