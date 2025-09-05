鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-05 16:20

在市場預期美國聯準會 (Fed) 可能在本月稍晚降息的氛圍下，黃金價格預計將連續第三周上漲，並有望寫下自 6 月中旬以來最大的單周漲幅。投資者正密切關注周五 (5 日) 即將公布的美國就業報告，該報告可能進一步證實聯準會的降息預期。

黃金價格徘徊歷史高位附近 市場聚焦美國關鍵就業數據(圖:shutterstock)

就業市場降溫強化降息預期

由於美國職位空缺數據下降，市場周三幾乎已完全預期聯準會將在 9 月降息，黃金價格一度觸及每盎司 3578.51 美元的歷史新高。儘管目前金價已從高點回落，至每盎司 3550 美元附近，但市場情緒依然樂觀。較低的借貸成本，通常會提升不孳息的黃金的吸引力。

周五的非農就業報告預計將顯示，美國就業增長處於疫情以來最疲軟的時期。這將進一步證明勞動市場正在走軟，加強了降息的理由。周四數據也顯示，美國初請失業金人數升至 6 月以來新高，導致美國公債殖利率跌至數月來最低。

儘管技術指標顯示黃金本周已進入超買區間，但今年以來金價已上漲超過三分之一，成為表現最佳的主要大宗商品之一。這波漲勢始於聯準會主席鮑威爾上月謹慎地為降息敞開大門之後。

地緣政治與央行獨立性擔憂成避險推手

過去 3 年，地緣政治、經濟及全球貿易風險不斷升級，推動了避險需求，使得黃金和白銀的價格翻了一倍以上。美國總統川普今年對聯準會的攻擊，增加了市場對央行獨立性的擔憂，因為總統已誓言要「很快」在央行獲得多數席位並降低利率。

高盛集團本周指出，如果聯準會的獨立性受到損害，導致投資者將其美國公債持股的一小部分轉移至黃金，金價可能會飆升至近每盎司 5000 美元。此外，市場仍在等待一項關於川普是否有合法理由罷免聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 的性裁決，這可能讓總統有機會任命一位鴿派官員接替她。

不過，川普提名的聯準會理事候選人 Stephen Miran 在周四的參議院確認聽證會上表示，央行最重要的工作是防止經濟蕭條和惡性通膨，並重申他對央行獨立性的承諾，這在一定程度上緩解了市場的擔憂。

白銀表現更勝一籌

與黃金相比，白銀今年的表現更為亮眼，價格上漲超過 40%，並在本周一自 2011 年以來首次突破每盎司 40 美元。

白銀不僅被視為金融資產，其在太陽能板等清潔能源技術中的工業用途也使其備受重視。在此背景下，根據白銀協會的數據，全球白銀市場預計將連續第 5 年出現供給短缺。