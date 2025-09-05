鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 19:00

富國銀行 (WFC-US) 投資研究所全球股票和實物資產主管 Sameer Samana 周四 (4 日) 發表對貴金屬市場前景的獨到見解。他表示，聯準會 (Fed) 若重啟降息將是一個關鍵轉折點，這意味著整個金融體系都將迎來買入風險資產的時機。在利率下降的大環境下，金銀表現甚至有望超越火爆的股市。

非農數據公布在即！富國銀行：Fed政策轉向後 黃金白銀表現將超過股市（圖：Shutterstock）

Samana 表示，除一個關鍵例外，大多數資產未來 12 個月料將有強勁表現。當通膨遠高於 2% 目標水平時，Fed 很少積極考慮降息，而目前通膨 3% 且正在觸底，Fed 正將焦點從通膨轉向勞動力市場，這對高品質風險資產而言是個積極信號，意味著投資的黃金時期到來。

這種投資人興趣的重燃在股市和金價上均有體現。Samana 認為，在 Fed 政策轉向的背景下，越來越難以對債券以外的資產看空。

儘管富國銀行預估勞動市場將繼續走弱，美國經濟成長到 2026 年初會放緩，但市場似乎已忽視這些糟糕表現。

Samana 預估，股市在最壞情況下恐出現較小的二次回檔，今年末季跟明年首季可能會有 5% 到 7%，甚至 10% 的疲軟，但不會像上半年那樣嚴重。

不過，股市可能在季節性強勁的第四季找到支撐，而美國經濟也許要等到明年首季，甚至是第二季才會好轉。

富國銀行雖預測股市在今明兩年表現良好，但本周圖表顯示，貴金屬和工業金屬同期表現料將超過股市。

Samana 從結構性角度支持黃金，認為 Fed 降息並聚焦於通膨 3% 的勞動市場，將讓美債面臨壓力，變得不再是理想的多元化投資工具。

同時，全球央行存在「脫離美元的多元化」趨勢，新政府的做法與前政府不同，且自俄羅斯受制裁以來，各國央行官員重新考慮美元資產配置。此外，若各國重經濟輕財政紀律，恐引發嚴重通膨。