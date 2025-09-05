【專家觀點】納斯達克首席經濟學家專訪：AI有實質營收非泡沫，推升牛市有這三大關鍵因素！
鉅亨研報
美股，屢創新高，這波漲勢到底是基本面強勁，還是泡沫將至？永豐金證券邀請到納斯達克首席經濟學家和各位投資人分享觀點。
一、貿易戰新篇章：全球供應鏈的大洗牌
還記得 2018 年那場美中貿易戰嗎？當時的關稅政策，讓中國商品在美國進口總額中的比重幾乎腰斬。但有趣的是，這並非單純的輸家遊戲，許多國家反而成了贏家！從東南亞到歐洲，從墨西哥到加拿大，這些地區的企業都因關稅重塑了全球供應鏈，對美國的出口大幅增加。
而現今，隨著新一屆政府可能採取更廣泛的關稅策略，這場全球貿易的「大洗牌」將持續進行。其核心目標，正是要將更多製造業帶回美國本土，創造就業機會，並改善美國長期的貿易逆差。這不僅牽動著國家間的經濟版圖，也將..>> 點我到豐雲學堂看更多
二、股市狂飆不是泡沫？AI 實力撐腰！
許多投資人擔心，現在的市場是否過熱？特別是那斯達克 100 指數，其中包含的「MAG 7」巨頭和眾多科技股，漲勢驚人。然而，這與 1990 年代的科技泡沫有著本質上的區別。當時，許多科技公司只有概念，缺乏實際獲利，燒錢如流水。
但這次不同了！推動市場上漲的主力——特別是人工智慧（AI）相關企業，它們可是有實實在在的營收和獲利在支撐。雖然本益比（PE multiples）確實上揚，但企業獲利能力也同步提升。這說明了市場其實很理性，它正在預期並反映那些能從當前經濟動能中脫穎而出的未來贏家。因此，目前的估值，是基於市場對 AI 支出持續成長的預期，除了這件事以外，還有兩個關鍵因素分別是…..>> 點我到豐雲學堂看更多
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 降息前轉折行情開啟，複製昇陽半獲利模式，下一檔成長股浮現：昇陽半、昇達科、台積電、新應材、台特化
- Rubin傳聞重挫 台光電！PCB、CCL 何去何從？ 下一個潛力股是？
- 谷歌護住Chrome 誰最開心？財經名嘴：蘋果這下滿手AI好牌了
- 【豐搜】台股焦點大爆發！AI、軍工、PCB三大主題強勢領航，今日盤勢與熱門股全解析
下一篇