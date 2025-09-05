鉅亨研報 2025-09-05 11:23

美股，屢創新高，這波漲勢到底是基本面強勁，還是泡沫將至？永豐金證券邀請到納斯達克首席經濟學家和各位投資人分享觀點。

【專家觀點】納斯達克首席經濟學家專訪：AI有實質營收非泡沫，推升牛市有這三大關鍵因素(圖:shutterstock)！

一、貿易戰新篇章：全球供應鏈的大洗牌

還記得 2018 年那場美中貿易戰嗎？當時的關稅政策，讓中國商品在美國進口總額中的比重幾乎腰斬。但有趣的是，這並非單純的輸家遊戲，許多國家反而成了贏家！從東南亞到歐洲，從墨西哥到加拿大，這些地區的企業都因關稅重塑了全球供應鏈，對美國的出口大幅增加。

二、股市狂飆不是泡沫？AI 實力撐腰！