鉅亨研報 2025-09-05 15:56

進入 9 月，美股市場將迎來一系列關鍵財經事件，這些事件可能對市場走向造成深遠影響。從就業與通膨數據到聯準會的政策發表，再到重量級企業的動態，投資人必須密切關注。以下是根據日期順序整理出的 9 月重點事件，讓你更好地把握投資機會

9月美股財經公告必看重點！關鍵就業、通膨數據、個股財報日期一覽，投資人不可錯過的市場訊號！(圖:shutterstock)

l 9 月美國重要經濟數據公布時間

l 9 月美國重要個股財報數據公布日期

l 就業與通膨數據的關鍵影響

9/2 ISM 製造業 PMI

9 月 2 日公布的 ISM 製造業 PMI，將揭示美國製造業活動的最新情況，這對市場情緒有重要影響。若數據顯示經濟增長放緩，可能引發市場對經濟放緩的憂慮。

9/4 ADP 就業報告

9 月 4 日的 ADP 就業報告 將提供美國私營部門新增就業人數的詳細數字，這將是衡量勞動市場健康程度的重要指標。

9/5 非農就業報告與失業率

9 月 5 日公布的 非農就業報告 和 失業率，將是本月初期的重點關注。若數據顯示美國就業市場依然強勁，可能會加大市場對聯準會保持高利率的預期。

9/10 PPI

隨後的 PPI（生產者物價指數） 於 9 月 10 日發布，將揭示出物價壓力的上游情況，對市場預期通膨的走向具有重要指標作用。

9/11 CPI

9 月 11 日的 CPI（消費者物價指數） 將是影響市場最為敏感的數據之一，直接關乎聯準會對通膨的看法。高於預期的數字將可能激化市場對加息的恐懼。

9/26 PCE

作為聯準會偏好的通膨指標，PCE（個人消費支出） 將於 9 月 26 日公佈。如果此數據再次顯示出物價上升，將進一步影響市場的降息預期。

l 聯準會政策動向與關鍵企業事件

9/18 FOMC 利率決議與鮑爾記者會

9 月 18 日，聯準會將公布 FOMC 利率決議，並隨後舉行 鮑爾記者會。這一時點的政策聲明與鮑爾的講話將是本月最受關注的市場事件，市場將密切關注聯準會是否保持目前的高利率水平，或是釋放任何「鴿派」的訊號。

9/18 Meta Connect 2025

同一天，Meta 的 Meta Connect 2025 活動也將登場，由 祖克柏 親自主持，發佈關於 元宇宙 和 AI 的最新進展。這場發表會可能會為科技股，尤其是 Meta 本身，帶來一波新的市場熱度。

l 投資人應關注的重點影響

綜合上述事件，投資人需注意以下三大重點：

1. 數據端：就業與通膨數據將直接影響聯準會的利率決策，是判斷市場未來走向的核心。

2. 政策端：聯準會的利率決議與鮑爾的談話將是最大不確定性來源，可能引發市場的劇烈波動。

3. 企業端：蘋果發表會、博通財報及 Meta 的技術發佈都可能為科技股創造新的投資題材。