雷軍：小米7000應屆生全部報到 專家：青年公寓配套有助企業人才發展
鉅亨網編譯陳韋廷
小米集團 (01810-HK) 董事長雷軍周四 (4 日) 發文說：「今年小米集團 7000 名應屆生已全部報到。他們從五湖四海奔赴而來，與小米並肩站在新起點。」
雷軍這則貼文在周四晚間衝上微博熱搜，還有小米應屆生在網路上曬出青年公寓內部照片。
在談到對應屆生的關懷措施時，相關負責人表示，小米青年公寓是公司為提升員工生活品質而打造的一項配套設施，旨在幫助剛畢業的年輕人以更低成本享受高品質的生活環境。
小米青年公寓專案位於北京昌平小米園區附近，共提供 2600 套房源，優先開放應屆畢業生，每月租金為人民幣 1999 元 (約 8700 台幣)，主力戶型約 29 平方公尺的開間，配備齊全，實現拎包入住。
小米青年公寓內部設有共用廚房、健身房、影音娛樂區等公共空間，同時綠化環境良好，營造出舒適宜人的居住氛圍。
小米青年公寓的設立體現了公司在吸引年輕人才的同時，也致力於建構更完善的職涯生活環境，助力新進員工順利開啟職涯。
小米的「應屆生計畫」的目標為，在 10 年時間讓其中的佼佼者成為技術專家，或是成為總經理。
