鉅亨網編譯段智恆 2025-09-04 21:20

輝達再出手！量子運算新創Quantinuum募資6億美元 估值飆百億美元(圖：REUTERS/TPG)

根據周四的聲明，Quantinuum 最新一輪募資金額為 6 億美元，輝達成為最新加入的重量級投資者，聲明同時證實了《彭博》先前的相關報導。

輝達執行長黃仁勳今年重設對量子運算的展望，他在 6 月表示，量子運算正邁入轉折點，實用化的時間將比先前預期更早到來。黃仁勳指出，輝達現在提供的軟體能協助其晶片與量子裝置協同運作，讓公司得以受惠於可能改變其在運算與資料中心領域主導地位的技術進展。他並表示，輝達的整套量子演算法堆疊將可在 Grace Blackwell 200 晶片上加速運行，並在未來幾年協助「解決一些全球性的有趣難題」。

Quantinuum 已與輝達在波士頓的加速量子研究中心 (Accelerated Quantum Research Center) 展開合作，該中心致力推動量子技術發展。

漢威聯合目前持有 Quantinuum 約 54% 股權，本輪募資也參與其中，其他投資者還包括 QED Investors、摩根大通 (JPM-US)、三井物產(Mitsui & Co.) 及安進(Amgen)(AMGN-US)。聲明未透露輝達創投部門在這次 6 億美元募資中的具體出資額。這也是輝達在 AI 領域廣泛投資版圖的一部分。

此外，位於科羅拉多州布魯姆菲爾德的 Quantinuum 還吸引了新投資人加入，包括創投公司 Mesh 與韓國投資合夥公司 (Korea Investment Partners)。

漢威聯合執行長卡普爾 (Vimal Kapur) 在聲明中表示：「Quantinuum 持續達成並超越我們既定的戰略、技術與商業目標。我們對 Quantinuum 能持續引領量子革命、為投資人與客戶創造長期價值充滿信心。」

Quantinuum 上周提交的一份文件顯示，共有 35 位未具名投資人參與本輪募資，這也驗證了《彭博》先前的報導。

Quantinuum 由執行長哈茲拉 (Rajeeb Hazra) 帶領，致力開發強大的量子電腦，能處理傳統電腦無法解決的複雜任務。量子電腦透過平行運算，能比傳統電腦更快處理資訊。該公司正在開發的平臺可應用於化學、機器學習、網路安全、金融及新藥研發等領域。

Quantinuum 於 2021 年由劍橋量子 (Cambridge Quantum) 與漢威聯合量子解決方案 (Honeywell Quantum Solutions) 合併成立。今年 1 月，該公司完成由摩根大通領投的 3 億美元募資，當時的投前估值為 50 億美元。目前公司員工超過 500 人，分布於美國、英國、德國與日本。