客戶提前拉貨 聯電8月營收192億元年減7% Q3旺季不如前
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工業者聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (4) 日公布 8 月營收 191.6 億元，月減 4.39%，年減 7.2%，累計前 8 月營收 1558.16 億元，年增 1.86%；受客戶提前拉貨影響，聯電第三季旺季效應不如以往，呈現小幅年減，全年仍維持正成長。
展望後市，聯電先前認為，第二季與第三季需求回升，部分是來自於因應美國關稅的提前備貨，預期在地緣政治不確定性因素下，季節性的需求模式可能不同於往年。
全年來看，雖然訂單能見度下滑，但聯電對 2025 全年成長預期不變，預估將略優於可服務市場的年增 1-3%，尤其在 22/28 奈米製程受惠設計案持續導入，預期 2026-2027 的市占率將進一步擴大。
聯電也正積極與英特爾 (INTC-US) 合作 12 奈米技術，目前雙方合作進度良好，正進行晶片效能驗證，PDK 預計 2026 年 6 月提供給首批客戶，並在 2027 年開始量產貢獻營收。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇