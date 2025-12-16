鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-16 10:50

英特爾 (INTC-US) 周一 (15 日) 任命曾任川普經濟顧問的 Robin Colwell 擔任政府事務主管，時間就在美國政府入股 10% 幾個月後，她將負責與政府機關和監管單位的關係。

搞定大股東、摸清政策風向 英特爾聘川普前顧問 (圖:Shutterstock)

Colwell 曾經擔任美國總統川普的副助理，和國家經濟委員會 (NEC) 的副主任，根據英特爾，她上任後將繼續留在華盛頓。

美國政府目前是英特爾最大股東，根據雙方 8 月敲定的協議，英特爾出售將近 10% 股權，換取數十億美元資金。

英特爾執行長陳立武透過聲明說：「Robin 在複雜的法規和政策環境方面，擁有廣泛的經歷和深厚的經驗，對英特爾來說非常珍貴。她具備難得的能力，能在動態政策環境中穿梭自如，並帶來有利於企業、政策制定者以及所服務社群的成果。」

政府事務主管一職在 Bruce Andrews 去年 11 月美國大選離開後，就懸缺至今，Andrews 曾在歐巴馬時代任職於美國商務部。

英特爾周一也宣布一連串新人事，由 James Chew 出任政府技術部副總裁，該部門負責監管英特爾與美國政府的業務，原本擔任此職務的英特爾老將 Christopher George，今年稍早已離職。Chew 曾在陳立武擔任過執行長的益華電腦 (Cadence Design Systems)(CDNS-US) 工作。

英特爾同時任命了 Annie Shea Weckesser 擔任行銷與傳播長，她曾是思科系統 (CSCO-US) 資深員工，最近在 AI 晶片新創 SambaNova Systems 工作。SambaNova 盛傳將獲英特爾投資，但收購價據悉從 50 億美元大砍到 16 億美元，而且因為陳立武也是該公司的董事長，而陳立武的創投公司華登國際 (Walden International) 是該公司創始投資人，因而受到關注。