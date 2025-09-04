財政紀律失控！各國「債癮」難戒 高成本時代來臨

鉅亨網新聞中心 2025-09-04 17:00

全球主要經濟體正陷入一場名為「債癮」的風暴，擴張的財政政策正將各國拖入一場持久的債務考驗。自 8 月底，全球長期公債市場掀起一波拋售潮，從歐洲蔓延至北美，推動各國長期債券殖利率飆升至數十年來的新高，並對全球股市構成壓力。

本輪全球長期債券殖利率的急劇上升，由各國具體的政治和財政事件接連引爆。

法國：總理貝魯宣布將舉行政府信任投票，市場普遍預期其可能失敗並辭職。這使得法國的財政緊縮計畫充滿不確定性，導致長期法國公債殖利率單日上行 8 個基點，並進一步逼近義大利的水準。

英國：新任首相施凱爾改組內閣後，市場擔憂即將發布的秋季預算案，因為削減開支計畫受阻，財政大臣可能被迫大規模增稅。市場擔心增稅會損害經濟成長，反而導致更大的財政赤字，這使得 30 年期英國公債殖利率飆升至 1998 年以來的新高。

日本：執政黨內部的政治動盪引發國債市場緊張。市場認為，政府權力減弱可能導致財政紀律鬆懈，甚至可能永久性削減消費稅來刺激經濟，這將使日本本已沉重的債務負擔變得更不可持續，導致日本 30 年期公債殖利率觸及歷史新高。

這股拋售潮也蔓延至美國，推動 30 年期美國公債殖利率逼近 5% 大關。

德銀分析師指出，大規模赤字曾是戰爭時期的特有現象，但如今，持續的財政赤字已成為常態。

除了週期性因素（如通膨）外，各國政府難以戒除的結構性「債癮」是這場風暴背後更致命的原因 。主要已開發經濟體在疫情後為了應對經濟衝擊，放棄了財政緊縮思維，導致債務水平快速攀升，帶來兩大結構性難題 ：

1. 人口老化帶來的社會福利支出： 這類支出難以削減。法國就是典型例子，其政府債務佔 GDP 比重高達 114%，且赤字中高達 4% 是難以削減的基礎赤字 。

2. 持續攀高的債務本身帶來的沉重付息成本 ：根據測算，即使未來利率回落，美國公債的付息成本佔 GDP 的比重在未來十年內仍將持續上升 。

這次風暴也顯示主權債券作為投資組合中對沖工具的價值正在下降。如今，主權債券與股票之間的正相關性正在增強，這意味著當股市下跌時，債券可能無法提供有效的保護 。因此，投資者為了補償風險，要求更高的長期殖利率，也就是更多的「期限溢價」 。