美國8月關稅突破310億美元 衝上歷史新高
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國政府 8 月關稅收入突破 310 億美元，創下單月歷史新高。美國財政部最新數據顯示，截至 8 月 29 日，美國 8 月關稅收入達到 313.7 億美元，本年度累計已達 1,835.6 億美元。
美國財政部長貝森特周三（3 日）在社群平台 X 上表示：「8 月已過，關稅收入突破 310 億美元，寫下歷史新高。隨著關稅收入持續增長，川普政府正在努力收拾的財政困境。」
美國國會預算辦公室 8 月預估，關稅政策可能在十年內讓預算赤字減少約 4 兆美元，包括基本赤字減少 3.3 兆美元和利息成本降低 7,000 億美元。
上周貝森特預計美國年度關稅收入可能超過 5,000 億美元，遠高於此前預估的 3,000 億美元。
他在 8 月 26 日表示：「我國很可能達到 5,000 億美元以上，甚至接近 1 兆美元的水準。本屆政府已經對預算赤字產生實質性影響。」
然而，美國聯邦上訴法院上周判川普的大部分關稅措施違法，認定總統超過了《國際緊急經濟權力法》授予的權限。該判定將於 10 月 14 日生效，為白宮向最高法院上訴留出時間窗口。
