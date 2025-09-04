鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-04 08:15

美國政府 8 月關稅收入突破 310 億美元，創下單月歷史新高。美國財政部最新數據顯示，截至 8 月 29 日，美國 8 月關稅收入達到 313.7 億美元，本年度累計已達 1,835.6 億美元。

美國8月關稅突破310億美元，衝上歷史新高。（圖：Shutterstock）

美國財政部長貝森特周三（3 日）在社群平台 X 上表示：「8 月已過，關稅收入突破 310 億美元，寫下歷史新高。隨著關稅收入持續增長，川普政府正在努力收拾的財政困境。」

美國國會預算辦公室 8 月預估，關稅政策可能在十年內讓預算赤字減少約 4 兆美元，包括基本赤字減少 3.3 兆美元和利息成本降低 7,000 億美元。

上周貝森特預計美國年度關稅收入可能超過 5,000 億美元，遠高於此前預估的 3,000 億美元。

他在 8 月 26 日表示：「我國很可能達到 5,000 億美元以上，甚至接近 1 兆美元的水準。本屆政府已經對預算赤字產生實質性影響。」