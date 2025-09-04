普丁：中國將獲得合理天然氣價格 不像歐元區虛高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-04 10:51

俄羅斯總統普丁周三（3 日）在訪華成果記者會上表示，俄中兩國就增加俄羅斯管線天然氣供應達成的新協議，將為中國帶來競爭優勢，因為這些天然氣供應將低於歐洲客戶的價格。

普丁說，中國將獲得合理天然氣價格，不像歐元區虛高。（圖：新華社）

「而且最重要的是，這些供應穩定可靠。各方都對這一結果感到滿意，說實話，我也不例外。畢竟，俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）是我國龍頭企業之一，一直在不斷開拓新市場。」他說道。

俄氣執行長米勒（Alexei Miller）周二宣布，俄羅斯和中國已簽署建設「西伯利亞力量 - 2」天然氣管線的備忘錄。管線建成後，俄羅斯將每年經蒙古國向中國運輸 500 億立方公尺的天然氣，期限 30 年。

《國防時報》指出，年輸氣量設計為 500 億立方公尺，相當於整一條「北溪」管線的輸送能力，管線建成後，整個東亞的天然氣格局都得重新洗牌。

《國防時報》稱，普丁這次來中國，最核心就是談能源。自從四年前西方國家的制裁不斷加碼，俄羅斯就一直拚命找能替代歐洲的市場。這次，普丁總算迎來實質性突破。

普丁在記者會上介紹道，憑藉俄羅斯與中國達成的新天然氣供應協議，俄羅斯對華天然氣的年出口量將突破 1,000 億立方公尺。

他說：「經蒙古國的『西伯利亞力量 - 2』管線，年供氣量將達到 500 億立方公尺。目前通過『西伯利亞力量』管線的年供氣量是 380 億立方公尺，還有幾條線路的供氣量也將提升。加起來，對華總供氣量將超過 1,000 億立方公尺。」